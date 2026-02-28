Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II feiern. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. Die Salzwedler haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gardelegen überlegene acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Luca Nowak für Salzwedel traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

Minute 12: SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 festigte (88.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Stolz, Burdack, Grabowski, Krubert (59. Thaute), Nowak, Wulff, Hentschel, Eisert (59. Krietsch), Kreitz, Wazar Hasan

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Osmers, Kurpiers, Zausch (59. Houssemeddine), Wannagat, Bergener, Steindorf, Wulfänger, Peters (46. Kuthe), Lübke, Wolter

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184