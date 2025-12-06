Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Coach Tino Anacker feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Letzlingen / Potzehne mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Hishyar Wazar Hasan das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb (13.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz.

Minute 36: SV Eintracht Salzwedel 09 I baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Wazar Hasan (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Hentschel, Burdack, Al Khelef, Eisert, Müller (30. Stolz), Riethmüller (77. Bertkow), Wulff (59. Horn), Nowak, Wazar Hasan (84. Koch)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Krehl, Girmann, Schulze, Mertens, Neumann (69. Klement), Bock, Wiegmann, Daries, Mertens, Pape (75. Schwarz)

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140