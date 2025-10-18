Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 8:5 (6:3) zu besiegen. 186 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein am Samstag 8:5 (6:3) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

11. Minute SV Eintracht Salzwedel 09 I und Möringer Sportverein im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Maximilian Eisert traf in Minute 14 noch einmal. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. So einfach ließen sich die Salzwedler jedoch nicht unterkriegen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Christopher Schilling traf in Spielminute 59. Eine echte Gefahr erwuchs den Salzwedlern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ahmad Al Khelef traf in Minute 62. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Paul Schönburg traf in der 74. Minute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Philip Müller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:5 zu erweitern (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Al Khelef, Eisert, P. Müller, Burdack, Wulff (67. Bertkow), Hentschel, Wazar Hasan, Grabowski (67. Gille), Nowak, Stolz (85. A. Müller)

Möringer Sportverein: Bauer – Eggert, Siegert, Bade, Schilling, Mayer (46. Kuschmider), Dzierma, Schönburg, Kumpe, Bünnig, Wendt

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186