Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I gelang es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Rossauer SV mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Die 80 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Rossau mit 3:0 (1:0) souverän.

In Minute 16 schoss Maximilian Eisert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Salzwedler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Luca Nowak den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Minute 51: SV Eintracht Salzwedel 09 I baut Führung auf 2:0 aus

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der Rossauer SV musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Salzwedler gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Rossauer SV

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Roth, Galkowski, Kreitz, Biermann (65. Licht), Al Khelef, Nowak, Stolz, Grabowski (57. Müller), Eisert (75. Gose), Gille

Rossauer SV: Benecke – Schröder, Brünicke, Noack, Wolligandt, Wilhelm, Worsch, Ziems, Hannemann, Henel, Klein

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (16.), 2:0 Luca Nowak (51.), 3:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Danilo Babajew; Zuschauer: 80