Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 186 Zuschauern über einen soliden 8:5 (6:3)-Erfolg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 8:5 (6:3).

Maximilian Eisert (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

Gleichstand. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Maximilian Eisert schoss und traf in der 14. Minute noch einmal. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling traf in der 59. Minute. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Salzwedler aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ahmad Al Khelef versenkte den Ball in der 62. Spielminute. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Paul Schönburg versenkte den Ball in Spielminute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Müller den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:5 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Salzwedler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Wazar Hasan, Eisert, Al Khelef, Grabowski (67. Gille), Burdack, Stolz (85. A. Müller), P. Müller, Nowak, Wulff (67. Bertkow), Hentschel

Möringer Sportverein: Bauer – Schilling, Schönburg, Siegert, Wendt, Bünnig, Kumpe, Dzierma, Mayer (46. Kuschmider), Bade, Eggert

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186