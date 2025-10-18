Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 186 Zuschauern über einen soliden 8:5 (6:3)-Sieg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Maximilian Eisert (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

Gleichstand. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Maximilian Eisert traf in der 14. Minute ein weiteres Mal. Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Salzwedlern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Ahmad Al Khelef versenkte den Ball in der 62. Minute. Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Paul Schönburg versenkte den Ball in der 74. Spielminute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Philip Müller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:5 zu erweitern (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Hentschel, Stolz (85. A. Müller), Grabowski (67. Gille), Wazar Hasan, Nowak, Al Khelef, Eisert, Burdack, Wulff (67. Bertkow), P. Müller

Möringer Sportverein: Bauer – Bade, Mayer (46. Kuschmider), Siegert, Wendt, Kumpe, Dzierma, Bünnig, Schilling, Schönburg, Eggert

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186