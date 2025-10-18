Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 8:5 (6:3) zu besiegen. 186 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:5 (6:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Salzwedler konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lucas Mayer der Torschütze (11.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I Kopf an Kopf mit Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 11

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Maximilian Eisert traf in der 14. Minute noch einmal. Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. So einfach ließen sich die Salzwedler aber nicht abhängen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). So einfach ließen sich die Möringerer nicht abhängen. Christopher Schilling schoss und traf in Minute 59. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Ahmad Al Khelef versenkte den Ball in der 62. Minute. So einfach ließen sich die Möringerer aber nicht unterkriegen. Paul Schönburg schoss und traf in Minute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philip Müller (Salzwedel) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 8:5 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Eisert, Burdack, P. Müller, Nowak, Wulff (67. Bertkow), Stolz (85. A. Müller), Hentschel, Wazar Hasan, Al Khelef, Grabowski (67. Gille)

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Schönburg, Schilling, Kumpe, Dzierma, Wendt, Bade, Bünnig, Eggert, Mayer (46. Kuschmider)

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186