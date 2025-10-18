Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 186 Fußballfans über einen soliden 8:5 (6:3)-Sieg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 8:5 (6:3).

Maximilian Eisert (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I Kopf an Kopf mit Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 11

1:1. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Maximilian Eisert schoss und traf in Spielminute 14 zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Möringerer aber nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. So einfach ließen sich die Salzwedler aber nicht unterkriegen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Spielminute. Eine echte Bedrohung stellte das für die Salzwedler aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ahmad Al Khelef traf in der 62. Spielminute. So leicht ließen sich die Möringerer jedoch nicht abhängen. Paul Schönburg versenkte den Ball in der 74. Minute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Müller den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:5 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Wulff (67. Bertkow), Hentschel, P. Müller, Al Khelef, Nowak, Burdack, Eisert, Wazar Hasan, Grabowski (67. Gille), Stolz (85. A. Müller)

Möringer Sportverein: Bauer – Dzierma, Schilling, Schönburg, Mayer (46. Kuschmider), Bade, Eggert, Siegert, Wendt, Kumpe, Bünnig

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186