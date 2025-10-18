Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 8:5 (6:3) zu besiegen. 186 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:5 (6:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I Kopf an Kopf mit Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 11

Gleichstand. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Maximilian Eisert traf in der 14. Minute noch einmal. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Spielminute. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Ahmad Al Khelef traf in der 62. Minute. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Paul Schönburg versenkte den Ball in Spielminute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Philip Müller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:5 auszubauen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Wazar Hasan, Al Khelef, P. Müller, Wulff (67. Bertkow), Stolz (85. A. Müller), Grabowski (67. Gille), Eisert, Hentschel, Burdack, Nowak

Möringer Sportverein: Bauer – Wendt, Siegert, Schönburg, Bade, Schilling, Mayer (46. Kuschmider), Dzierma, Kumpe, Eggert, Bünnig

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186