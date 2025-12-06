Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Coach Tino Anacker aus dem Kräftemessen mit der SG Letzlingen / Potzehne vom Platz.

Salzwedel/MTU. Die 140 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich.

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Die Salzwedler waren aber noch lange nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Maximilian Eisert erzielt.

Minute 36: SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Wazar Hasan, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (81.). In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff (59. Horn), Eisert, Müller (30. Stolz), Hentschel, Wazar Hasan (84. Koch), Al Khelef, Burdack, Kreitz, Nowak, Riethmüller (77. Bertkow)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Pape (75. Schwarz), Bock, Girmann, Neumann (69. Klement), Krehl, Daries, Wiegmann, Mertens, Mertens, Schulze

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140