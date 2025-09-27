Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Gordon Krause und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV 51 Langenapel – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 207 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hishyar Wazar Hasan den Ball ins Netz (33.).

Minute 33: SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (54.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Riethmüller (66. Grabowski), Burdack, Wulff, Nowak, Galkowski, Kreitz, P. Müller (86. Koch), Wazar Hasan (75. A. Müller), Stolz, Hentschel (66. Weißbach)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff (46. Stolz), Schulz, Bromann (84. Hahn), Stappenbeck (77. Glaetzer), Afanasew (46. Scheuner), Steding (55. Atah), Peters, Neuling, Roese, Meyer

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207