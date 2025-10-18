Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 8:5 (6:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Salzwedel 09 I und Möringer Sportverein – 11. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Maximilian Eisert traf in der 14. Spielminute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Möringerer aber nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Christopher Schilling versenkte den Ball in Minute 59. Eine echte Gefahr stellte das für die Salzwedler aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ahmad Al Khelef schoss und traf in Minute 62. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Paul Schönburg schoss und traf in der 74. Spielminute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Philip Müller (Salzwedel) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 8:5 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Al Khelef, P. Müller, Grabowski (67. Gille), Nowak, Eisert, Wazar Hasan, Wulff (67. Bertkow), Burdack, Hentschel, Stolz (85. A. Müller)

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe, Schönburg, Bünnig, Eggert, Schilling, Mayer (46. Kuschmider), Siegert, Dzierma, Wendt, Bade

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186