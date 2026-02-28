Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SSV 80 Gardelegen II einfahren. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. 8:0 (5:0) in Salzwedel: Ganze acht Bälle hat das Team von Tino Anacker, der SV Eintracht Salzwedel 09 I, am Samstag im Tor der Gegner aus Gardelegen untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Luca Nowak für Salzwedel traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt in Minute 12 2:0 vorn

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Nowak (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 8:0 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Grabowski, Eisert (59. Krietsch), Wulff, Stolz, Hentschel, Nowak, Krubert (59. Thaute), Wazar Hasan, Burdack

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Bergener, Wannagat, Peters (46. Kuthe), Wulfänger, Zausch (59. Houssemeddine), Steindorf, Lübke, Wolter, Osmers, Kurpiers

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184