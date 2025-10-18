Der SV Eintracht Salzwedel 09 I errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 186 Zuschauern einen klaren 8:5 (6:3)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Maximilian Eisert (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

1:1. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Maximilian Eisert versenkte den Ball in Minute 14 zum zweiten Mal. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Salzwedler nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 7:4 aus. Ahmad Al Khelef versenkte den Ball in Spielminute 62. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Paul Schönburg schoss und traf in der 74. Spielminute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Philip Müller (Salzwedel) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 8:5 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler sicherten sich somit Platz fünf.

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Stolz (85. A. Müller), Hentschel, Grabowski (67. Gille), Al Khelef, Burdack, Wulff (67. Bertkow), Wazar Hasan, Nowak, P. Müller, Eisert

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Schilling, Wendt, Schönburg, Bade, Dzierma, Eggert, Mayer (46. Kuschmider), Bünnig, Kumpe

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186