Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

In Minute 14 schoss Paul Langer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

SV Liesten 22 Kopf an Kopf mit TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzwedeler Mannschaft erzielen (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Langer (62. Hackfurt), Müller (90. Beck), V. B. Mateev, F. B. Mateev, Paul, Glameyer, O. A. Czaplinski, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Luckmann (87. Häusler), Bastian (59. Subke)

TuS Wahrburg: Henschel – Salemski, Burghard, Heim (67. Aslih), Schlegel, Heyder, Rundstedt (67. Rieke), Klipp, Radelhof, Schnee, Assmann

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55