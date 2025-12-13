Fußball-Landesklasse 1: Am Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem SV Eintracht Salzwedel 09 I machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Liesten und Salzwedel ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 86. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukasz Koneczek wurde für Viktor Branimirov Mateev eingesetzt und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite verließen Marius Wulff für Elias Lennard Horn und Hishyar Wazar Hasan für Eliah Samuel Riethmüller den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Elias Lennard Horn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (86.). Damit war der Sieg der Salzwedler gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – Subke (25. O. A. Czaplinski), Müller (83. Saliho), H. Glameyer, H. Glameyer, F. B. Mateev, Luckmann, V. B. Mateev (46. Koneczek), Paul, Langer (63. Hackfurt), M. J. Czaplinski (73. Bastian)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel, Wulff (57. Horn), Gille, Al Khelef, Grabowski, Burdack, Eisert, Nowak (90. Ali), Wazar Hasan (63. Riethmüller), Kreitz

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180