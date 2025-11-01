Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

Salzwedel/MTU. Vor 95 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 1:3 (0:0) gegen Klötze geschlagen geben müssen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (58.). Die Klötzer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Nick Danny Luckmann der Torschütze (61.).

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christian Makowka wurde für Davud Saliho eingesetzt und Florian Beck für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite räumten Timm Müller für Rico Gose und Jannik Banse für Paul Homeier den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Homeier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev (78. Beck), Luckmann, F. B. Mateev, H. Glameyer, Paul, Subke, H. Glameyer, Müller, Saliho (75. Makowka), Langer

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Banse (87. Homeier), Gase, Homeier, Lehmann, Wißwedel, Müller (87. Gose), Lange, Maihack, Strauß (46. Hetfleisch)

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95