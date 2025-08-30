Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 103 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den 1. FC Lok Stendal II geschlagen geben musste.

SV Liesten 22 unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen 1. FC Lok Stendal II

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Liesten und Stendal ist mit einer deutlichen 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach lediglich elf Minuten schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Glameyer den Ball ins Netz (19.).

Minute 19 SV Liesten 22 auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal II – 1:1

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der 90. Minute gelang es Bertram Henning, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (90.). Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – Subke, Hackfurt (76. Häusler), Müller, H. Glameyer, V. B. Mateev (58. Saliho), Koneczek, Paul, Makowka (54. Bastian), H. Glameyer, Beck

1. FC Lok Stendal II: Günther – Frötschner (83. Schreiber), Schulze, Pfeiffer, Kovalov, Becker, Borkenhagen, Dzhurylo (90. Merso Rasho), Handge (65. Henning), Matiiv, Barrie (90. Handge)

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103