Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen VfB 07 Klötze I

Salzwedel/MTU. Vor 95 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 1:3 (0:0) gegen Klötze geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nick Danny Luckmann den Ball ins Netz (61.).

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Christian Makowka ersetzte Davud Saliho und Florian Beck kam rein für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite sprangen Rico Gose für Timm Müller und Paul Homeier für Jannik Banse ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Homeier den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – Paul, F. B. Mateev, V. B. Mateev (78. Beck), Saliho (75. Makowka), Subke, H. Glameyer, Müller, Luckmann, Langer, H. Glameyer

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Homeier, Wißwedel, Banse (87. Homeier), Lange, Maihack, Lehmann, Müller (87. Gose), Fuhrmann, Strauß (46. Hetfleisch)

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95