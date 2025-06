Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV Viktoria Uenglingen vor 85 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Liesten freuen.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 85 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Liesten mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Fabian-Martin Jandt (SV Viktoria Uenglingen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Liesten steckte einmal Gelb ein (29.). Die Stendaler legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Christian Müller-Bollenhagen der Torschütze.

38. Minute: SV Viktoria Uenglingen führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Liesten steckte noch einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Liesten. Aber dann musste der SV Viktoria Uenglingen auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Sebastian Grzegorz Kordus nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Viktoria Uenglingen steckte jetzt einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Damian Ahrendt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (75.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Liesten

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach (53. Kreisel) – Müller-Bollenhagen, Arndt, Komrowski (60. C. Ahrendt), Jandt, D. Ahrendt, Paulsen, Liestmann, J. Hunnius (73. S. Hunnius), Hesse (76. Bierstedt), B. Hunnius (86. Herbst)

SV Liesten: Gehrke – Zurleit, Mateev, Kordus, Glameyer, Bastian, Glameyer, Hackfurt, Beutel, Subke, Mateev

Tore: 1:0 Fabian-Martin Jandt (9.), 2:0 Christian Müller-Bollenhagen (38.), 2:1 Sebastian Grzegorz Kordus (45.), 3:1 Damian Ahrendt (75.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Marko Schmidt, Tim Slodowski; Zuschauer: 85