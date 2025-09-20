Der SV Viktoria Uenglingen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Christian Müller-Bollenhagen (SV Viktoria Uenglingen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Aber die Gardeleger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor durch Jacob Engler erzielt.

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Schon eine Minute später konnte Hunnius (Uenglingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Jandt, D. Ahrendt, Pfeiffer, C. Ahrendt, Müller-Bollenhagen, S. Hunnius, B. Hunnius, Arndt (67. Dräger), J. Hunnius, Bierstedt

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Wiegmann, Daries, Mertens, Lamprecht, Engler, Bock, Grabau, Bock

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43