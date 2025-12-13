Der SV Viktoria Uenglingen hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:4 (0:2).

SV Viktoria Uenglingen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen TSV Brettin/Roßdorf I

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Jeremy Papke (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Papke (28.) erzielt wurde.

SV Viktoria Uenglingen sieht sich 0:2 im Rückstand – 28. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Henry Kreisel wurde für Jann-Erik Paulsen eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Jeremy Feuerherdt für Dustyn Harzendorf und Fritz Kniesche für Lukas Matthäus den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – S. Hunnius, C. Ahrendt, Jandt, D. Ahrendt, Pfeiffer, Arndt, B. Hunnius, Paulsen (74. Kreisel), J. Hunnius, Bierstedt

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann (87. Papke), Feuerherdt, Schmahl, Papke, Kniesche (74. Matthäus), Dauter, Tepper, Müller, Lindemann, Feuerherdt (73. Harzendorf)

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96