Fußball-Landesklasse 1: Am Samstag war der SV Viktoria Uenglingen gegenüber dem SV Medizin Uchtspringe machtlos und wurde mit 2:4 (0:3) vom Platz gefegt.

SV Viktoria Uenglingen verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SV Medizin Uchtspringe

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:3).

Manuel Stoppa (SV Medizin Uchtspringe) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino-Luca Staykovski den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen liegt 0:2 zurück – Minute 38

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Brinkmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Uchtspringer entschieden. Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Kreisel, C. Ahrendt, Herbst (46. Pieper), Jandt, Paulsen, Arndt, Bierstedt, J. Hunnius, B. Hunnius, D. Ahrendt

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Brinkmann, Bosse, Nabizade, Stoppa (81. Kirchner), Klukas, Rostomyan (81. Lübke), Schadow (71. Langer), Adam (81. Wojahn), Pagels

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112