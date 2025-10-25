Der TSV Brettin/Roßdorf I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 80 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Sieg für das Team aus Brettin/Roßdorf.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Salzwedlern eine unerwartete Führung (54.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Brettin/Roßdorf I gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I – 67. Minute

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte noch einmal Gelb ein.

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, J. Papke (61. Matthäus), J. Feuerherdt, J. P. Feuerherdt, Helm (48. J. C. Papke), Müller, Lindemann, Schmahl (88. Harzendorf), Kniesche, Tepper

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Al Khelef, Wulff, Weißbach (46. Horn), Wazar Hasan (69. Gueta), Heubach, Eisert, Hentschel (69. Müller), Galkowski, Grabowski, Nowak

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80