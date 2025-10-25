Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TSV Brettin/Roßdorf I nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 torlosen Minuten, die zweite Spielhälfte war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jeremy Feuerherdt (67.) erzielt wurde.

67. Minute TSV Brettin/Roßdorf I gleichauf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte noch einmal Gelb.

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, J. Papke (61. Matthäus), Helm (48. J. C. Papke), J. Feuerherdt, Kniesche, Müller, Schmahl (88. Harzendorf), J. P. Feuerherdt, Lindemann, Dauter

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel (69. Müller), Wulff, Galkowski, Al Khelef, Grabowski, Wazar Hasan (69. Gueta), Heubach, Nowak, Eisert, Weißbach (46. Horn)

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80