Dem TSV Brettin/Roßdorf I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 80 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unerwartete Führung ein (54.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Jeremy Feuerherdt (67.) erzielt wurde.

67. Minute TSV Brettin/Roßdorf I auf Augenhöhe mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte noch einmal Gelb.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Lukas Matthäus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Brettiner gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. P. Feuerherdt, Helm (48. J. C. Papke), Tepper, Lindemann, Schmahl (88. Harzendorf), Kniesche, J. Feuerherdt, Müller, J. Papke (61. Matthäus), Dauter

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Heubach, Wazar Hasan (69. Gueta), Nowak, Weißbach (46. Horn), Eisert, Grabowski, Galkowski, Wulff, Hentschel (69. Müller), Al Khelef

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80