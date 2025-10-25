Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unverhoffte Führung ein (54.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Jeremy Feuerherdt (67.) erzielt wurde.

TSV Brettin/Roßdorf I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur vier Minuten darauf konnte Lukas Matthäus (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Brettiner den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, Lindemann, Kniesche, J. Papke (61. Matthäus), Schmahl (88. Harzendorf), Tepper, J. P. Feuerherdt, J. Feuerherdt, Helm (48. J. C. Papke), Müller

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Nowak, Heubach, Wulff, Wazar Hasan (69. Gueta), Al Khelef, Eisert, Hentschel (69. Müller), Weißbach (46. Horn), Galkowski

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80