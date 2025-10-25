Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Brettin/Roßdorf.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unverhoffte Führung ein (54.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

Minute 67 TSV Brettin/Roßdorf I auf Augenhöhe mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Bereits vier Minuten darauf konnte Lukas Matthäus (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 gingen die Brettiner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. Papke (61. Matthäus), Schmahl (88. Harzendorf), Dauter, Helm (48. J. C. Papke), Müller, J. Feuerherdt, Kniesche, Tepper, J. P. Feuerherdt, Lindemann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Al Khelef, Hentschel (69. Müller), Wulff, Wazar Hasan (69. Gueta), Galkowski, Heubach, Eisert, Weißbach (46. Horn), Nowak

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80