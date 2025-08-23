Der TSV Brettin/Roßdorf I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Kreveser SV.

Brettin/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 110 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Brettiner waren den Gästen aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Frank Papke am Ende der ersten Halbzeit, als Laurens Lindemann für Brettin/Roßdorf traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Brettin/Roßdorf noch einen drauf: In Minute 63 wurde das zweite Tor durch Gianni Schmahl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Minute 63: TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:0 Vorsprung

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (71.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, J. Papke (62. Harzendorf), Tepper, Schmahl (87. Gronwald), L. Lindemann (75. J. C. Papke), Feuerherdt, Müller, Weinheimer, Dauter, L. Lindemann (58. Zander)

Kreveser SV: Diezel – Hannemann, Nölle, Bergmann, Rathke, Pieper, Zimmermann, Präbke, Wolligandt, Pieper, Nitzsche

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110