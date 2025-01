Stendal/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der TuS Wahrburg und der VfB 07 Klötze I am Sonntag 5:2 (2:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Emilio Pepe Krauße (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Stendaler (29.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Riep vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Assmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Heyder den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (44.).

TuS Wahrburg in Minute 44 2:0 in Führung

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier/Klötze (48.), gefolgt von Kevin Assmann (TuS Wahrburg) in Minute 53, Frederic Lange (VfB 07 Klötze I) in Minute 70 und Michael Ekkehard Schulz (TuS Wahrburg) in Minute 73. Spielstand 4:2 für den TuS Wahrburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 11

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Assmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:2 zu erweitern (81.). Der TuS Wahrburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Wennrich – Radelhof (66. Salemski), Lautenschläger, Schnee (46. Schulz), Heyder (76. Gast), Assmann, Burghard, Köhn, Weikert (76. Leppin), Kroschel, Schlegel (88. Rieke)

VfB 07 Klötze I: Reek – Müller, Michel, Wißwedel, Mühl, Mangrapp, Homeier, Lange, Otte (58. Landmann), Sticherling, Homeier (78. Strauß)

Tore: 1:0 Kevin Assmann (40.), 2:0 Tobias Heyder (44.), 2:1 Philipp Homeier (48.), 3:1 Kevin Assmann (53.), 3:2 Frederic Lange (70.), 4:2 Michael Ekkehard Schulz (73.), 5:2 Kevin Assmann (81.); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Oliver Model; Zuschauer: 65