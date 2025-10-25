Fußball-Landesklasse 1: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:3) verließ der TuS Wahrburg am Samstag den Sportplatz Wahrburg - Platz 1. Der Burger BC 08 I fuhr siegreich nach Hause.

Stendal/MTU. Die 39 Zuschauer auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber TuS Wahrburg ein ernüchterndes 1:7 (0:3) einstecken musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Xaver Parpart für Burg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger legten in der 25. Spielminute nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze.

TuS Wahrburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Henschel musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es lief nicht gut für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Luca Jannes Schulz (Burg) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Assmann, Burghard, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Klipp, Leppin (63. Schulz), Schlegel, Heim, Heyder, Schnee, Weikert

Burger BC 08 I: Klötzer – Wehrmann, Thiede (55. Kersten), Schlitte, Jürgen, Grisgraber, Neumann (79. Lichtenberg), Engel, Saage (71. Baas), Parpart, Rusche (55. Schulz)

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39