Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:7 (0:3) verließ der TuS Wahrburg am Samstag den Sportplatz Wahrburg - Platz 1. Der Burger BC 08 I fuhr siegreich nach Hause.

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 wurden die Fans des TuS Wahrburg am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Lukas Henschel durch die Lappen. Das Spiel endete 1:7 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Xaver Parpart für Burg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz.

TuS Wahrburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 25

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Lukas Henschel musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es sah nicht gut aus für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Luca Jannes Schulz (Burg) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Klipp, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Schlegel, Weikert, Assmann, Heim, Burghard, Schnee, Leppin (63. Schulz), Heyder

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber, Wehrmann, Rusche (55. Schulz), Schlitte, Parpart, Saage (71. Baas), Neumann (79. Lichtenberg), Engel, Jürgen, Thiede (55. Kersten)

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39