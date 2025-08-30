Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. In einer unverhofften Wende hat der TuS Wahrburg nach einem klaren Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Maximilian Müller für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Brettiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Wahrburg gegen TSV Brettin/Roßdorf I – 49. Minute

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michael Ekkehard Schulz (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Köhn (54. Hallmann), Rieke, Radelhof, Schlegel, Salemski, Klipp, Heyder, Weikert, Leppin (46. Schulz), Wennrich

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Feuerherdt (46. Zander), Lindemann, Dauter, Papke, Kniesche, Lindemann (57. Harzendorf), Weinheimer (46. Papke), Schmahl, Tepper

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73