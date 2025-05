Der TuS Wahrburg und die Preussen Schönhausen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:6 (2:4).

Gleich nach dem Anstoß schoss Tom Künnemann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Max Lecher den Ball ins Netz.

TuS Wahrburg liegt 0:2 zurück – Minute 23

Dann konnte Preussen einen weiteren Erfolg erzielen. Janis Kämpfer schoss und traf in Spielminute 28. Im Anschluss waren die zurückliegenden Stendaler dran: Sven Körner schoss und traf in Minute 33. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Kari Zepernick schoss und traf in der 38. Spielminute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Felix Pitzner versenkte den Ball in der 41. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Matthias Müller versenkte den Ball in der 65. Spielminute noch einmal, gefolgt von Kari Zepernick (70.). Spielstand 6:2 für die Preussen Schönhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Henning Borstel kam rein für Sven Körner. Auf der Gastseite sprang Alex Klarowitz für Kari Zepernick ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Henning Borstel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (75.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Preussen Schönhausen

TuS Wahrburg: Schmidt – Körner (72. Borstel), Burghard, Weikert, Köhn, Lautenschläger, Pitzner, R. Schlegel, Salemski, Kroschel, Rieke (56. Schnee)

Preussen Schönhausen: Lindner – Lecher, Lüthgarth (46. Bröker), Künnemann, Kämpfer, Bleis (84. Tessmer), Ludwig, Zepernick (72. Klarowitz), Müller, Tomru, Stolze

Tore: 0:1 Tom Künnemann (4.), 0:2 Max Lecher (23.), 0:3 Janis Kämpfer (28.), 1:3 Sven Körner (33.), 1:4 Kari Zepernick (38.), 2:4 Felix Pitzner (41.), 2:5 Matthias Müller (65.), 2:6 Kari Zepernick (70.), 3:6 Henning Borstel (75.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Burkhardt Pastwa; Zuschauer: 70