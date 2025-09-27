Der TuS Wahrburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (1:1).

TuS Wahrburg verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen VfB 07 Klötze I

Stendal/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Stendaler Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 07 Klötze I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Kevin Assmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Stendaler konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (8.).

8. Minute TuS Wahrburg gleichauf mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Homeier den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+5). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert. Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Heyder, Weikert (69. Leppin), Schlegel (58. Salemski), Klipp, Radelhof, Köhn, Schnee (89. Heim), Burghard, Wennrich, Assmann

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel, Mühl, Fuhrmann, Gase, Dannies, Banse (53. Maihack), Homeier, Lehmann (58. Landmann), Gose, Lange

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52