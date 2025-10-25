Dem VfB 07 Klötze I gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 96 Zuschauer waren live dabei.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Klötzer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jannik Banse der Torschütze (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I führt nach 16 Minuten 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Maurice Dannies ersetzte Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke kam rein für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lucas Kleinecke (Klötze) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse (83. Strauß), Fuhrmann, P. Dannies, Lange, Lehmann, Gase, Maihack (65. P. Homeier), Wißwedel (46. M. Dannies), Müller (46. Kleinecke), P. Homeier (89. Wernecke)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Becker (80. Henning), Schreiber (65. Frötschner), Kovalov, Kliche (46. Mohamed), Borkenhagen (70. Schulze), Elsner (82. Handge), Dzhurylo, Handge, Barrie, Friedebold

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96