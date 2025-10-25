Dem VfB 07 Klötze I gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 96 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jannik Banse (16.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I führt nach 16 Minuten 2:0

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maurice Dannies wurde für Marko Wißwedel eingesetzt und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite verließen Justin Kliche für Mohamed Amin Mohamed und Mattes Schreiber für Max Constantin Frötschner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lucas Kleinecke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (78.). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Maihack (65. P. Homeier), Fuhrmann, Banse (83. Strauß), Wißwedel (46. M. Dannies), Gase, P. Homeier (89. Wernecke), P. Dannies, Müller (46. Kleinecke), Lehmann, Lange

1. FC Lok Stendal II: Günther – Handge, Friedebold, Borkenhagen (70. Schulze), Dzhurylo, Elsner (82. Handge), Barrie, Kovalov, Schreiber (65. Frötschner), Kliche (46. Mohamed), Becker (80. Henning)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96