Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

16. Minute: VfB 07 Klötze I baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maurice Dannies wurde für Marko Wißwedel eingesetzt und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite verließen Justin Kliche für Mohamed Amin Mohamed und Mattes Schreiber für Max Constantin Frötschner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lucas Kleinecke (Klötze) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse (83. Strauß), Maihack (65. P. Homeier), Müller (46. Kleinecke), P. Homeier (89. Wernecke), Wißwedel (46. M. Dannies), Lehmann, Fuhrmann, Gase, Lange, P. Dannies

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kovalov, Handge, Becker (80. Henning), Dzhurylo, Friedebold, Barrie, Elsner (82. Handge), Schreiber (65. Frötschner), Kliche (46. Mohamed), Borkenhagen (70. Schulze)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96