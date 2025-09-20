Der VfB 07 Klötze I sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

VfB 07 Klötze I holt sich engen Triumph gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:1

Klötze/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der VfB 07 Klötze I nach einem deutlichen Rückstand den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Mühl den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Klötze sicherte (80.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Homeier, Fuhrmann, M. Mühl, Gose (83. M. Dannies), Banse, Gase, P. Dannies, Lehmann, Michel (86. Strauß), Lange

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Müller, Eisert, Wulff, Stolz (61. Müller), Riethmüller, Licht, Krubert (35. Wazar Hasan), Kreitz (46. Hentschel), Grabowski

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149