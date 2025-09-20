Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr der VfB 07 Klötze I am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das Gegentor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 für VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 60. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Mühl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Klötze sicherte (80.). Die Klötzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Banse, P. Dannies, Lange, Homeier, Gase, M. Mühl, Lehmann, Gose (83. M. Dannies), Michel (86. Strauß)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert, Kreitz (46. Hentschel), Grabowski, Müller, Nowak, Stolz (61. Müller), Wulff, Licht, Krubert (35. Wazar Hasan), Riethmüller

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149