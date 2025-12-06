Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der VfB 07 Klötze I von Trainer Erik Marco Lehmann aus dem Spiel mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte einmal Gelb (20.). Das zweite Tor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Homeier den Ball ins Netz.

56. Minute: VfB 07 Klötze I in Führung dank Doppelpack von Philipp Homeier – 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt einmal Gelb. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Siegeszug der Klötzer brach nicht ab. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Erik Marco Lehmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (75.). Damit war der Sieg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Wißwedel, Fuhrmann, P. Homeier, Mühl, Lehmann (86. Maihack), Hetfleisch (75. Banse), P. Homeier, Dannies, Gase

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Teßmer, Lübke, Lenz, Bergener, Roitsch, Wulfänger, Reiner, Wannagat, Kurpiers, Peters

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45