Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem VfB 07 Klötze I ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Eliah Samuel Riethmüller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – Minute 60

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Marius Mühl, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Klötzer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (80.). Die Klötzer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Michel (86. Strauß), Lange, M. Mühl, Homeier, Banse, P. Dannies, Gase, Gose (83. M. Dannies), Fuhrmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Kreitz (46. Hentschel), Eisert, Licht, Müller, Grabowski, Wulff, Riethmüller, Stolz (61. Müller), Krubert (35. Wazar Hasan)

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149