Klötze/MTU. In einer unverhofften Wende hat der VfB 07 Klötze I nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Eliah Samuel Riethmüller (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Philipp Homeier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

60. Minute VfB 07 Klötze I gleichauf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

35 Minuten nach der Pause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (80.). Die Klötzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Homeier, M. Mühl, Banse, Fuhrmann, Lehmann, Gase, Michel (86. Strauß), Lange, P. Dannies, Gose (83. M. Dannies)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Müller, Stolz (61. Müller), Riethmüller, Wulff, Kreitz (46. Hentschel), Eisert, Krubert (35. Wazar Hasan), Grabowski, Licht

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149