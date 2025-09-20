Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem VfB 07 Klötze I ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Eliah Samuel Riethmüller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Philipp Homeier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 für VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – Minute 60

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (80.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, M. Mühl, Michel (86. Strauß), Fuhrmann, Gose (83. M. Dannies), Homeier, Gase, Lehmann, P. Dannies, Banse

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Riethmüller, Krubert (35. Wazar Hasan), Wulff, Licht, Nowak, Stolz (61. Müller), Müller, Eisert, Kreitz (46. Hentschel), Grabowski

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149