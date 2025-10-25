Dem VfB 07 Klötze I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 96 Zuschauer waren live dabei.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 16

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Maurice Dannies ersetzte Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke kam rein für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Lucas Kleinecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (78.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse (83. Strauß), Maihack (65. P. Homeier), Lange, Müller (46. Kleinecke), P. Homeier (89. Wernecke), Lehmann, P. Dannies, Wißwedel (46. M. Dannies), Fuhrmann, Gase

1. FC Lok Stendal II: Günther – Schreiber (65. Frötschner), Friedebold, Elsner (82. Handge), Dzhurylo, Kovalov, Barrie, Borkenhagen (70. Schulze), Becker (80. Henning), Handge, Kliche (46. Mohamed)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96