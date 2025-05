Klötze/MTU. Klötze – Liesten: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Klötzer (37.). Mathis Beutel (SV Liesten) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Paul Homeier erzielt.

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Liesten – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Klötzes Rene Mangrapp konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

20 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen (65.). Mit 3:1 verließen die Klötzer den Platz als Sieger. Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Liesten

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Homeier (65. Banse), Wißwedel, Maihack (82. Strauß), Mühl, Sticherling, Gase, Mangrapp, P. Homeier, Lange, Gose (82. Landmann)

SV Liesten: Lüdtke – Makowka, Bastian, Beutel, Glameyer, Zurleit, Mateev, Beck, Subke, Gehrke

Tore: 0:1 Mathis Beutel (38.), 1:1 Paul Homeier (57.), 2:1 Rene Mangrapp (59.), 3:1 Marius Mühl (65.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 50