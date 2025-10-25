Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 96 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II freuen.

Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jannik Banse (16.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

16. Minute: VfB 07 Klötze I mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maurice Dannies wurde für Marko Wißwedel eingesetzt und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite verließen Justin Kliche für Mohamed Amin Mohamed und Mattes Schreiber für Max Constantin Frötschner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lucas Kleinecke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (78.). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Maihack (65. P. Homeier), Fuhrmann, Gase, Wißwedel (46. M. Dannies), P. Dannies, P. Homeier (89. Wernecke), Lehmann, Lange, Banse (83. Strauß), Müller (46. Kleinecke)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kovalov, Kliche (46. Mohamed), Barrie, Borkenhagen (70. Schulze), Dzhurylo, Schreiber (65. Frötschner), Friedebold, Elsner (82. Handge), Becker (80. Henning), Handge

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96