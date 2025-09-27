Für den Gastgeber SV 1889 Altenweddingen endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Lars Gareis (Unseburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Schwarz, Deike, Mootz, Krüger, Gumtz (82. L. Thielecke), Selent, Rein (75. T. R. Thielecke), Winkelmann, Wendland (46. Sedlak)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Sindermann, Knobloch (69. Hoppe), Schmidt, Schulz, Hübener, Tuente (82. Von Saleski), Napiontek, Rose, Schellbach (90. Randel)

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81