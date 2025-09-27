Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SV 1889 Altenweddingen gegen den SV Eintracht Gommern ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

0:0 für SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern –

Die Sülzetaler sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Rein (75. T. R. Thielecke), Krüger, Harnau, Wendland (46. Sedlak), Winkelmann, Gumtz (82. L. Thielecke), Schwarz, Selent, Mootz, Deike

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Rose, Hübener, Sindermann, Tuente (82. Von Saleski), Knobloch (69. Hoppe), Schellbach (90. Randel), Schmidt, Thiem, Schulz

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81