Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Rein (75. T. R. Thielecke), Gumtz (82. L. Thielecke), Winkelmann, Wendland (46. Sedlak), Deike, Harnau, Selent, Mootz, Krüger

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Schellbach (90. Randel), Rose, Knobloch (69. Hoppe), Hübener, Tuente (82. Von Saleski), Napiontek, Sindermann, Schmidt, Schulz

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81